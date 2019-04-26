黃良昇指政府已達成住宅穩定供應目標

運輸及房屋局公布，截至3月底，未來3至4年一手私人住宅單位數量續維持至9.3萬伙。



中原地產研究部高級聯席董事黃良昇解構，未來3至4年一手私樓潛在供應已經連續4個季度維持9.3萬伙，是如政府所願穩定下來。他指政府從來不想私人住宅單位過度供應或供應過少，目標是要供應穩定，料至今年年底仍會維持9萬伙水平，供應穩定的好處是樓價升跌取決於市場需求。經濟好，人們買樓需求大，樓價向上；經濟放緩，需求跌，樓價升不起。



他續指，已落成但仍未售出的單位數目為9,000伙，預期年底有機會回落至6,000伙，因受一手空置稅影響，發展商會積極削減現樓貨尾。至於已預售單位數目為1.3萬伙，他預期今年底有機會升至1.7萬伙，因年初至今市況好，樓花銷售正在上升。而首季私人住宅施工量為2,300伙，按年少3,300伙或58.92%，他認為不需太重視，因第一季不論施工量和落成量都會較低。



他預期今年香港樓價會升抵並企穩去年高峰水平，其後走勢將視乎經濟環境好壞。



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