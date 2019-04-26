中國推動經濟全球化　進一步降低關稅水平

中國國家主席習近平表示，要促進貿易和投資自由化便利化，旗幟鮮明反對保護主義，推動經濟全球化朝着更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。下一步，中國將採取一系列重大改革開放舉措，加強制度性、結構性安排，促進更高水平對外開放。



中國將與更多國家商簽高標準自由貿易協定，加強海關、稅收、審計監管等領域合作。中國已實施准入前國民待遇加負面清單管理模式，未來將繼續大幅縮減負面清單，推動現代服務業、製造業、農業全方位對外開放，並在更多領域允許外資控股或獨資經營。



中國將新布局一批自由貿易試驗區，加快探索建設自由貿易港。同時，將加快制訂配套法規，確保嚴格實施《外商投資法》。將以公平競爭、開放合作推動國內供給側結構性改革，有效淘汰落後和過剩產能。



貿易方面，中國將進一步降低關稅水平，消除各種非關稅壁壘，歡迎高質量產品。但不會刻意追求貿易順差，願意進口更多國外有競爭力的優質農產品、製成品和服務，促進貿易平衡發展。



知識產權方面，中國將着力營造尊重知識價值的營商環境，全面完善知識產權保護法律體系，大力強化執法，加強對外國知識產權人合法權益的保護，杜絶強制技術轉讓，完善商業秘密保護，依法嚴厲打擊知識產權侵權行為。



匯率方面，中國將不斷完善人民幣匯率形成機制，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，促進世界經濟穩定。



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