全球經貿戰︰美國據報對華談判讓步　讓乜？

外電引述消息人士透露，中國提議為美國藥企研發的生物制劑提供8年數據保護，特朗普政府可能對這項提議妥協，儘管這或將招致美國藥企反對。



相比之下，在美國國會尚未批准的新北美自貿協議(Nafta)中，美國藥企獲得的數據保護期為10年，在美國本土為12年。美國12年保護期是寫在2010年《平價醫療法案》中。



生物制劑是指由細胞或組織等生物系統制成的藥品，一直是藥企售價最高的藥品之一。



據美國藥品研究與製造商協會(PhRMA)，在數據保護期內，「生物仿製藥」競爭對手不得依靠研發企業提交的監管數據來尋求獲取產品上市批准。



下一輪中美貿易談判定於下周在北京舉行。美國貿易代表萊蒂澤和財長姆紐欽將於4月30日開始在中國展開會談，中國國務院副總理劉鶴將於隨後一周赴華盛頓磋商。



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