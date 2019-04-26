樓市前景：汪敦敬指樓市供應仍不足

運輸及房屋局公布，截至3月底，未來3至4年一手私人住宅單位數量續維持至9.3萬伙。其中，已預售單位數目為1.3萬伙。



祥益地產總裁汪敦敬表示，大家不要把1.3萬伙視為合理供應，它只是較最低潮有所改善，但仍然是供應不足的情況。香港每年註冊結婚、新移民來港對物業的需求，以及已供滿單位的業主皆有龐大換樓需求，但現時的供應滿足不到。供應不足下，他認為政府可以此游說公眾支持造地，因增加造地可令樓價升勢放緩。



他續指，數據顯示落成量和施工量有減少趨勢，反映市場的適應能力。政府靠一手空置稅迫使發展商把已動工的單位變成短期供應的如意算盤，稱得上初步失敗。現時很多的納米單位價格不低，很多人亦買不起，更擔心是兩房和三房單位長遠供應亦不足。



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