港股格局：姚浩然話要睇實29100支持位

時富資產管理董事總經理姚浩然，港股周五(26日)繼續整固，5、6月為傳統淡季，大市會偏向淡靜，不過中長線走勢不俗；雖然有機會回調，恒指支持位可留意3月份時做出的裂口，即29,100點至29,380點水平。



內地長假期臨近，加上人行連續4日不進行逆回購，滬綜指走勢偏軟。姚認為，市場關注，早前的中共中央政治局會議未有進一步「放水」，指數上升動力欠奉，內地或需觀望未來兩個月的經濟數據後，才有「放水」的機會。



中國人壽(02628)首季盈利按年飆92.59%。新業務價值按年增28.3%。由於A股首季表現良好，帶動內險股業績向好；若股市出現調整，內險股下季的業績未必繼續強勁。



中信銀行(00998)首季按年多賺8.63%；不良貸款率1.72%，降0.05個百分點。其業績不過不失，因為內銀股盈利難有高增長，上升動力不大。如果希望買入內銀股，姚建議可留意重磅內銀股，並趁回調時買入，不宜高追。



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