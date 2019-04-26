聯儲局開綠燈　為巴菲特增持銀行股開路？

巴克萊一份報告指，聯儲局調整銀行股持股規則，可能令股神巴菲特旗下巴郡增加對銀行股的持股規模。



按照聯儲局方案，如果滿足一些「定性因素」，投資者可把銀行股的持股提高到25%而不必接受聯儲局監管。相比之下，目前這個比例約為10%。



報告指，巴郡目前擁有富國銀行、紐約梅隆銀行、美國銀行和US Bancorp接近10%的股份。截至2018年底，銀行投資佔公司1,730億美元股權投資組合的40%以上。這由於巴菲特故意將其所有權保持在10%以下，以避免聯儲局的監管。另外，據一項特別監管豁免，巴郡持有美國運通18%股權。



目前尚不清楚巴郡是否會因此大幅增持銀行股。其現時擁有較少股份的銀行包括高盛集團、M＆T銀行、Synchrony Financial、PNC Financial Services Group和摩根大通等。



KBW銀行指數今年迄今上漲17%，與標準普爾500指數漲幅相當。



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