《復仇者聯盟4》晒冷！迪士尼今年狂漲25%創歷史新高

漫威(Marvel)終極晒冷電影《復仇者聯盟4：終局之戰》(Avengers：Endgame)周三開畫，掀起全城話題之餘，亦進一步炒升美股華特迪士尼，該股連升3天，累漲逾4%至周四138.87美元，創歷史新高，今年以來勁彈25%。



其實，迪士尼早於2009年收購便收購了漫威娛樂(Marvel Entertainment)，但漫威早已將旗下不少受歡迎角色的電影版權出售予二十世紀霍士。今年3月，迪士尼斥巨資713億美元（約5,561億港元）收購霍士，萬威製作的角色如X-Men、神奇四俠、死侍等才明正言順歸於迪士尼。



不過，復仇者聯盟的美國玩具製造商孩之寶(Hasbro)股價卻出現獲利回吐，該股在4月23日當天爆升14%以及4月24日升2.5%後，周四股價回軟，跌1.6%。



中港兩地方面，作為電影主發行方的中國電影(600977.SH)，雖預料可因此錄得2.22億元人民幣收入，但本周股價卻累跌17%。港股方面，在內地經營電影院的IMAX CHINA(01970)，本周股價亦累跌約3%。



《復4》周三在香港單日票房已衝破2,088萬港元，計及已預售20萬張戲飛穩收3,000萬，是去年《復仇者聯盟3：無限之戰》預售的4.6倍，吸金能力驚人。



內地在未開畫前，總預票房已突破6億元人民幣，成為中國影史首部預售票房超過6億的電影，再創紀錄。



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