【午市重點睇】人民幣高見6.72　金價曾上1281美元

●美匯指數亞洲市守穩98.1，圓匯升至111.6；歐元兌美元報1.113；英鎊續守1.290。港匯企7.843。在岸、離岸人民幣高見6.72，最新在6.73水平。金價高見1,281美元，最新回至1,279美元，布油企74.18美元，紐油報64.86美元。道指期貨續偏軟。



●港股反覆，恒生指數半日升33點或0.11%，報29,583點，騰訊及鐵塔倒升。https://bit.ly/2ZCBN78

-馬鋼急挫逾6%，公首季淨利潤按年大跌94%。

-國藥控股首季純利按年增長28%，股價跌1.4%。

-價位提示：興華港口炒高逾1倍。



●【即市分析】

-香港樓價睇升，呢隻股周身寶？https://bit.ly/2ZB8zp9

-國指跑輸短炒認沽證。https://bit.ly/2UBTyQ8

-滙豐績前買唔買得過？https://bit.ly/2ZwF0oJ

-港股現水平沽唔沽得過？https://bit.ly/2vjwo6X

-【大戶動向】信達生物高位回落，原來因為佢...https://bit.ly/2VySH7v



●A股快報：滬綜指失守3,100點關，半日跌0.78%；深成指挫近1%。https://bit.ly/2VtK65U

-樂視網「負資產」今起停牌，或被暫停上市。



●亞洲股市：日股中段回落逾百點。https://bit.ly/2IYKfaz



●運房局：未來3至4年一手私樓供應維持9.3萬伙。https://bit.ly/2V0UeU7



●人民幣中間價持平6.7307，強於預期，CNH及CNY高見6.72。



●人行公開市場不進行逆回購操作，今日有200億元人民幣逆回購到期。本周淨回籠3,000億元人民幣。



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜拆息跌至1.64厘；與市民供樓相關的1個月期拆息跌至2.1厘。



●日本3月份零售銷售按年增長1%，高於預期；3月工業產值按年跌4.6%，跌勢擴大。



●美日談判討論了商品，未來將討論數碼貿易。https://bit.ly/2UUK8nP



●全球經貿戰︰美國據報對華談判讓步，讓乜？https://bit.ly/2vn3ra5



●聯儲局開綠燈，為巴菲特增持銀行股開路？https://bit.ly/2W2XQSc



●傳Uber將IPO估值定為800億至900億美元，高於對上一輪私募融資後的估值約760億美元。



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