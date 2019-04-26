人民幣Hibor：隔夜息升至2.51厘　CNH企6.74

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.51厘；1、2星期及1至3個月拆息報2.54至3.02厘，6及12個月拆息分別為3.14及3.44厘。



26/4/2019

隔夜 2.51433厘

1星期 2.54367厘

2星期 2.59633厘

1個月 2.77617厘

2個月 2.87967厘

3個月 3.02300厘

6個月 3.14450厘

12個月 3.44150厘



25/4/2019

隔夜 2.01317厘

1星期 2.42983厘

2星期 2.57917厘

1個月 2.74083厘

2個月 2.88567厘

3個月 3.00017厘

6個月 3.15450厘

12個月 3.45250厘



離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.7282至6.7506上落，最新報6.7419；在岸人民幣(CNY)徘徊於6.7245至6.7404，最新報6.7355。



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