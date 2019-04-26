人民幣Hibor：隔夜息升至2.51厘 CNH企6.74
2019年04月26日 12:09
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(法新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.51厘；1、2星期及1至3個月拆息報2.54至3.02厘，6及12個月拆息分別為3.14及3.44厘。
26/4/2019
隔夜 2.51433厘
1星期 2.54367厘
2星期 2.59633厘
1個月 2.77617厘
2個月 2.87967厘
3個月 3.02300厘
6個月 3.14450厘
12個月 3.44150厘
25/4/2019
隔夜 2.01317厘
1星期 2.42983厘
2星期 2.57917厘
1個月 2.74083厘
2個月 2.88567厘
3個月 3.00017厘
6個月 3.15450厘
12個月 3.45250厘
離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.7282至6.7506上落，最新報6.7419；在岸人民幣(CNY)徘徊於6.7245至6.7404，最新報6.7355。
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