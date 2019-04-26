樓價UPDATES：又癲過！映御3日三破頂

樓市再度發力上升，個別上車屋苑在盤源短缺下連錄高價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●筲箕灣形薈1A座低層J室，實用面積332方呎，開放式間隔，獲租客以每月1.45萬港元租入，實用呎租約43.7元。業主於2016年以547萬元購入上述單位，租金回報率約3.2厘。



●小西灣藍灣半島9座中層E室，實用面積498方呎，兩房間隔，獲租客以每月2.15萬元承租，實用呎租約43.2元。



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九龍區

●長沙灣宇晴軒6座低層A室，實用面積約554方呎，三房間隔，以1,025萬元易手，實用呎價約18,502元，單位14年升值逾1倍。



●長沙灣喜漾2座低層C室，實用面積497方呎，兩房間隔，議價後以882.8萬元連租約沽出，實用呎價17,763元。單位4年漲價29%。



●荔枝角居屋荔欣苑C座高層14室，實用面積428平方呎，兩房間隔，以第二市場價545萬元成交，實用呎價12,734元。原業主持貨近11年轉手，帳面獲利逾408萬元，升值近3倍。



●何文田DUNBAR PLACE低層B室，實用面積1,209方呎，三房間隔，獲用家斥資2,750萬元承接，實用呎價22,746元。原業主持貨近5年沽出，帳面獲利408萬元。



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新界區

●元朗尚悅3座中層G室成交，實用面積442方呎，兩房間隔，叫價615萬元，微減2,000元，以614.8萬元沽出，實用呎價13,910元，原業主持貨逾6年升值約43%。



●元朗映御一房單位3日內三度錄得高價成交，繼日前1座高層F室一房單位以583萬元沽出，創同類單位今年新高之後，紀錄翌日即被2座高層G室打破，以588萬元成交。最新2座高層K室，實用面積381方呎，一房間隔，以595萬元成交，再創今年同類單位新指標，直逼去年高位價。



●元朗翹翠峰2座中層C室，實用面積約526方呎，兩房間隔，以660萬元放售，最終以653萬元獲外區客承接，實用呎價約12,414元，單位8年漲價約1.1倍。



●沙田愉景花園C座中層6室，實用面積524平方呎，三房間隔，議價後以818萬元易手，實用呎價15,611元。原業主持貨8年沽出，帳面獲利488萬元。



●馬鞍山天宇海最新錄1A座中層D室，實用面積822平方呎，三房一套間隔，議價後以1,100萬元易手，實用呎價13,382元，原業主持貨9年升值約69%。



●荃灣麗城花園2期3座低層E室，實用面積約668方呎，三房一套間隔，近日以808萬元沽出，實用呎價約12,096元，單位15年升價逾3.6倍。



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