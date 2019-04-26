【瑞通推介】資金續留意吉汽好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美企業績影響大市表現，道指隔晚收報26,462點，跌134點或0.5%。



受A股下跌拖累，恒指周四(25日)下跌256點或0.86%，收報29,549點，連跌5日並失守20天線。周五(26日)早段在29,500點之上窄幅上落。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入近1,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,400萬元，反映投資者繼續看好其將出現反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點，而熊證街貨重貨區為收回價30,300至30,399點。



重磅股騰訊控股近日於385至400元的橫行區內上落，但當周四中午失守390元關後，沽盤湧現，全日收報382.8元，下跌10.2元或2.6%，失守10天線。股份周五早段好淡爭持，力守380元和20天線之上。集團將於下月中公布首季業績，有券商預期公司首季非通用會計準則，純利按年升約12.6%。周四有1.62億元北水淨流出騰訊。輪證資金流方面，有逾5,400萬元淨流入其好倉，為最多資金流入的相關資產，淡倉同日亦錄逾300萬元淨流入。



吉利汽車近日被多名管理層集體減持，加上被券商唱淡，股份周四反彈乏力，以近全日低位16.06元收市，跌幅4.86%。連跌4日後，累積跌幅超過14%，惟成交未有大幅增加。周五早段曾回穩，惟其後續偏軟，於16元之水平爭持。周四有460萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾120萬元淨流出。



石藥集團同樣開展調整勢頭，連同周四收跌1.2%，5個交易日累跌幅度逾7%，現處10天和20天線之下。股份周五早段曾回升近1%，逼近15元水平，即市向上阻力留意20天線約15.28元，支持留意50天線(14.35元)。周四分別有3萬和2萬元淨流入其好倉和淡倉。



中國海洋石油周四下跌0.41%，跌幅少於大市。集團公布未經審計的油氣銷售收入為420.5億元人民幣，按年下降1.1%。另集團與中國石油簽訂合同，雙方會就北部灣兩個區域的石油勘探及開發生產合作。紐約期油隔晚收跌1%，中海油周五早段亦偏軟，回至14.4元水平，跌幅逾1%。周四分別有22萬和35萬元淨流出其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、中短期購證(27118)，行使價400.6元，2019年8月到期，實際槓桿8.6倍。貼價、中短期購證(27118)，行使價400.6元，2019年8月到期，實際槓桿8.6倍。



吉汽貼價、中短期購證(27119)，行使價17.38元，2019年8月到期，實際槓桿5.6倍。價外、中短期沽證(27220)，行使價14.1元，2019年9月到期，實際槓桿4.1倍。



石藥輕微價外、中年期購證(14809)，行使價17.28元，2019年11月到期，實際槓桿4.1倍。



中海油輕微價外、中年期購證(14416)，行使價16.9元，2019年11月到期，實際槓桿6.6倍。輕微價外、中年期沽證(17690)，行使價13.5元，2019年12月到期，實際槓桿4.3倍。



鐵塔輕微價外、中短期購證(17375)，行使價2.41元，2019年10月到期，實際槓桿4.5倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(59046)，收回價29,020點，槓桿比率50.1倍。熊證(65269)，收回價30,190點，槓桿比率30.8倍。



騰訊牛證(59023)，收回價369.3元，槓桿比率20倍。熊證(59780)，收回價402.9元，槓桿比率17.1倍。



吉汽牛證(59013)，收回價15.5元，槓桿比率12.5倍



石藥牛證(64855)，收回價13.6元，槓桿比率6.7倍



中海油牛證(65909)，收回價13.5元，槓桿比率11.9倍



中移牛證(67448)，收回價71.88元，槓桿比率19倍。熊證69707，收回價82.9元，槓桿比率6.1倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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