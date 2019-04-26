【大行報告】大和料中國汽車銷售將復甦

中國發改委擬推出措施，推動汽車、家電和手機消費。大和發表報告，預期內地汽車銷售數據有望在未來幾個月復甦，看好吉利汽車(00175)及比亞迪(01211)等汽車股。



報告指，上海車展後，對中國汽車業的復甦前景樂觀，汽車銷售在今年第1季按年跌10%，預期第2季跌幅將收窄；隨着新能源車銷量提升和潛在的政策支持，新能源車製造商將有加價空間，以抵銷補貼減少。



該行料吉汽能夠超越2019年的銷售目標，今年毛利可望維持，因新車型銷量增加。



另外，大和將比亞迪目標價由64港元上調至70元，因加價可減輕補貼減少帶來的利潤下滑。



汽車零組件股方面，該行指，敏實集團(00425)是行業首選，料其盈利在今年下半年有更好的增長。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm