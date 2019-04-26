醒醒定定！全球流動性表現異常　摩笛也困惑

儘管美元表現強勢，美匯指數升穿98關，但金價本周迄今為止仍漲0.5%至1,281美元，邁向5周來首次單周上漲。與此同時，國際油價亦反覆上揚，布蘭特原油一度升穿75美元。



摩根士丹利美國固定收益研究主管Vishwanath Tirupattur表示，美元與風險資產市場、債券和石油一道上漲是一種反常現象，這種組合「非常令人困惑」；同時認為這非常不可持續。



但他稱，確實低估了美元的強勢，低估的是充斥在系統中的龐大流動性的影響，它推動美元上漲的程度高於其預期。投資者應關注「流動性」的流動，即未對沖的資金流進入美元和美元資產，以追蹤市場情緒。



而對於美元與黃金齊漲這個不常見景況，Adrian Day Asset Management總裁Adrian Day表示，黃金的拋售可能過度，加上面對強勁的美元和強勁的股市，對黃金的復甦必須積極看待。



彭博調查顯示，交易員和分析師對黃金仍持積極看法。看漲為8；看跌為3；中性為5。上周絕大多數受訪者持看跌或中性立場。





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