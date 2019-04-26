【高盛推介】看好中移　可吼購證牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指現時略反彈，藍籌股個別發展。當中周四(25日)跌約0.6%的中國移動，周五(26日)高開約0.1%後升幅擴大。公司今年首季純利為近9季來首次倒退，錄得239億元人民幣，有券商亦將目標價下調至83元，但仍與現價有約10%的差距。



觀察個股輪證資金流向，則見資金繼續追捧中移好倉，當中過去13個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約3,790萬元。而牛證亦於過去6個交易日皆錄得資金流入，合共約550萬元。



投資者如看好中移，認購證方面可考慮以貼價證作部署，當中可留意價外幅度約6%，年期約6個月的購證(17712)，行使價79.99元，2019年10月23日到期，實際槓桿11.3倍，市場上少數貼價兼低街貨認購證之一。



投資者如計劃部署牛證，現階段可留意中移牛證(65212)，收回價72.88元，行使價71.88元，換股比率100，槓桿比率24.3倍，市場上槓桿最高牛證。



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