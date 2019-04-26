專家料非洲豬瘟疫情促中國養殖業重組　全球肉價大漲

大宗商品經濟學家Arlan Suderman稱，中國非洲豬瘟危機是具顛覆性影響的事件。據其在中國一個團隊提供的相關報告，疫情仍在繼續惡化，影響沒有得到充分報道。他預料事件將促使整個中國養殖業重組、全球肉價大漲。



中國去年8月份首次報告非洲豬瘟病毒，隨後中國各地以及蒙古、越南和柬埔寨都爆發相關疫情。中國農業部周二(23日)表示，3月份生豬存欄按年下降約19%，而能繁母豬存欄按年下降了21%。同時預計，今年下半年供需進一步緊張，豬肉價格按年漲幅可能超過70%。



美國農業部上個月表示中國養豬場疫情爆發被「嚴重」少報。Suderman估計，中國生豬出欄量下降了40%，約相當於全年產量減少了3億頭，其中包括非洲豬瘟致死和被撲殺的生豬。養豬戶因害怕非洲豬瘟陷入恐慌，也不願繼續補欄。據彭博一項調查估計，出欄量平均下降30%。



分析指，非洲豬瘟疫情難控，一個關鍵的因素是中國有太多小農場，設備條件差，形勢難扭轉。另外，雖然中國豬農可以得到每頭豬1,200元人民幣的賠償，但仍可能會猶豫申報，一來不確定賠償何時會下來、而且要再買新的小豬等成本，不認為這筆錢足夠。



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