樓市回升利好！中原後勤首季獲發最多0.9個月花紅

樓市交投回升，帶動地產代理生意豐收。中原地產香港住宅部3月份佣金錄得6.23億元，創歷史新高，以季度結算，今年首季佣金共錄11.65億元，較去年同期升1.2%，較去年第四季更急升80%，創歷年住宅部第1季佣金新高。



根據盈利花紅發放機制，公司全線後勤於首季可獲發放0.6個月及0.9個月(主任級或以上)花紅。



該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，4月份市況繼續向好，延續3月份價量齊升局面，於中小型上車盤持續暢旺的基礎下，豪宅市場亦緊接向上，加上發展商開價克制，料4月份一手成交量可達2,000至2,200宗水平，二手樓價亦有望於今年上半年，重返去年8月高位，繼而突破向上。

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