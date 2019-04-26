【專家樓評】張聖典：如何解決車位不足困局？

審計署在最近的報告中指出，過往的12年間，香港領牌車輛數量的增長百分比超過40%，但泊車位卻只增加約10%，導致泊車位與車輛數量的比例進一步下降。



現時《香港規劃標準與準則》對私人住宅發展項目內所提供的車位數目有作出規定，可提供的車位數目主要受項目位處地點是否接近主要公共運輸系統，以及單位面積大小所影響。單位面積愈細，以及愈接近主要公共運輸系統，可提供的車位數目則愈少。



鑑於近年落成的樓盤主要傾向以面積偏小的單位為主，加上財富效應令市面車輛數量顯著上升，政府應配合實際情況對上述標準加以修訂。



另外，私人發展商目前興建地下停車場的建築面積可獲全部豁免，地面水平以上的停車場則可獲50%的豁免。在當前公眾泊車位嚴重短缺的情況下，政府或可考慮讓在地面水平之上興建的公共停車場亦可獲得全部豁免，從而誘使發展商在住宅發展項目內提供公眾泊車位，以助紓緩香港泊車位不足的問題。



普縉集團企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典



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