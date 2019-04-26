大鱷巴斯警告：香港匯率制度瀕臨崩潰！

國際大鱷再度出擊唱淡港元及聯繫匯率！外電引述大淡友巴斯在致投資者函中直指，香港聯繫匯率有崩潰危險，如果香港再次面對捍衛聯匯時的壓力，將難以承受。



《華爾街日報》引述對沖基金Hayman Capital Management LP負責人巴斯發表的信函，名為《香港無聲的恐慌》(The Quiet Panic in Hong Kong)，他解釋，香港浮動利率抵押貸款快速增長，香港和美國短期利率之間的利率差距，以及美國和中國之間不斷加劇的地緣政治緊張，使香港匯率制度瀕臨崩潰。



他形容，香港正面對有史以來最大的金融定時炸彈，銀行體系規模和槓桿率有如金融危機爆發前的冰島、塞浦路斯和愛爾蘭。



巴斯在信中指出明言傾向大舉做淡香港和中國內地，但未有透露具體規模。



事實上，巴斯已非首次看淡及做淡港元，他在2016年揚言沽空港元和人民幣等亞洲貨幣，但該役損失慘重，據《華爾街日報》的報道，該基金在2017年虧損高達19%。



香港金融管理局發言人表示，香港坐擁龐大的外匯儲備，可為聯匯制度提供支持，規模為貨幣基礎的逾2.5倍，強調香港政府實行審慎的財政管理、香港銀行體系穩健。



他續稱，聯匯制度實施36年來，於不同經濟周期中提供支持，即使過去數年出現大量資金流動，制度亦一直運作有序，認為沒有需要亦無意改變制度。



上海商業銀行研究部主管林俊泓分析指，金融市場向來「不能排除任何可能性」，但香港聯繫匯率制度一直以來行之有效，未曾被人試圖衝破，除非報告中提及的所謂「危機」不斷湧現，其聯匯崩潰論才有機會成立。



他指出，假設未來金管局為捍衛聯匯，耗盡銀行體系結餘數百億元的資金後，當局作為央行仍持逾萬億元的外匯基金票據支撐。假如沽空者有能力耗盡金管局所有儲備，為何不「取易不取難」，直接沽空其他匯率波動大的貨幣更易獲利。



展望港匯未來走勢，他預料，5月份後港元仍會持續觸發7.85弱方兌換保證，銀行體系結餘數將會跌至約300億元水平，港元便會再次轉強至7.8兌每美元水平。

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