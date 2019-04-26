樓價UPDATES：藍天海岸一房戶減廿萬易主

二手市場交投活躍，業主收窄議幅，東涌藍天海岸一房戶，減價20萬港元，即以580萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山君德閣中層B室，實用面積567方呎，兩房間隔，以1,420萬元易手，實用呎價25,044元。



●西半山麗豪閣A座中層A2室，實用面積388方呎，兩房間隔，以938萬元沽，實用呎價24,175元。



●大潭浪琴園5座高層A室，兩房套連工人套間隔，望海景，於日前獲租客以49,000元承租，實用面積1,077方呎計，折合呎租約45元。



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九龍區



●旺角SKYPARK低層D5室，開放式間隔，實用面積315方呎，放租3日，減價500元，區內客以16,500元承租，實用呎租約52.4元。



●大角咀浪澄灣7座中層B室，實用面積約558方呎，兩房間隔，望海景，以1,250萬元易主，實用呎價約22,401元。



●長沙灣泓景臺6座高層C室，三房一套間隔，望海景，實用面積約737方呎，以約32,000元放租三星期，議價後減至30,000元租出，實用呎租約40.7元。



●長沙灣昇悅居8座中層C室，屬兩房設計，望街景，實用面積約517方呎，以約23,000元放租，議價後減價2,500元，區內客以20,500元承租，實用呎租約44.6元。



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新界區



●東涌藍天海岸6座低層G室，實用面積約388方呎，一房間隔，以600萬元放售，及後減價20萬元或3%，以580萬元沽出，實用呎價約14,948元，屋苑本月暫錄約8宗二手成交，平均實用呎價約13,500元。



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