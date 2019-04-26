【即市分析】中國人壽股價「慢火煎魚」

東方產經專欄作者股博士：近期港股冇乜力水，惟部分個股反而跑贏大市，內險股早前受惠中央放水及A股強勢，備受資金追捧。不過，中國平安(02318)股價可能升得太急，近幾日回氣中，反而一向較慢熱的中國人壽(02628)剛公布今年首季營運數據唔錯，加上有大行唱好，即市股價再升1%，值得望望。



先睇業績，集團截至3月31日止第一季度收入按年增加17.86%至約3,122億元人民幣；淨利潤按年增加約93%至約260億元人民幣，表現略優於市場預期。



大行瑞信最新報告指，國壽首季盈利按年增長93%，與早前盈喜相符，主要受惠強勁投資收益；期內新業務價值增長約28%，高於該行預期及跑贏同業，大幅高於早前公布之首年保費增長，可見產品組合轉換令利潤率大幅提升，故將目標價上調至27元，維持「跑贏大市」的投資評級。至於德銀則認為，該股新業務價值首季錄強勁復甦，上調目標價至28.9元，重申「買入」的投資評級。



有大行護航，難怪其股價可以逆市靠穩，可繼續在21至23元水平炒波幅。

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