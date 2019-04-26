【專家樓評】林浩文：樓市回暖非無隱憂

去年樓市經過調整，農曆年後有小陽春，今年有人說樓價會上升，有人認為樓價會跌，樓市會何去何從呢？今年小陽春後，樓市是不是會V型反彈？又或者是向上升呢？



筆者認為，現在很難和太早去談論樓市是否回暖。雖然近兩個月，樓市趨平穏，但不代表沒有風險因素，息口對今年樓市的影響不算大。



至於供應量，賣地是政府主導，但賣樓是發展商根據市況推盤，暫時看不到發展商要減價賣樓，近年的住宅供應量亦算多。



由於樓市仍受制辣招，一手和二手整體成交量不算太多，今年筆者估計應達到60,000宗。在成交數目不多的情況下，相信發展商會依照市況推盤。今年會影響樓市表現的因素包括外圍因素、中美貿易、英國脫歐以及政府會否「加辣」。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文



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