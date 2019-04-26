將軍澳MONTARA首批折實平均呎價13990元

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA，首張價單推出124伙，全部位於2座，包括一房至三房及特色戶，82%為一、兩房戶，整體實用面積368至775方呎。最高折扣21.5%，折實平均呎價13,990元，最低呎價12,555元起，入場費529.5萬元起。明日起開放示範單位予公眾參觀。



該公司主席梁志堅稱，項目位處大型商場之上，首批價錢屬震撼，但仍屬市價，已考慮地點因素等分別，相信首批單位可掃清。



資料顯示，南豐集團旗下同區LP6，去年8月首張價單推出487伙，面積307至791方呎，折實平均呎價15,304元。

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