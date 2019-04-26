二手樓價指數連升11周　挑戰高位

二手樓價升幅擴大，並連升11個星期。中原城市領先指數CCL報183.19點，按周升1.56%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報185.47點，按周升1.12%。CCL(中小型單位)報183.14點，按周升1.19%。樓市升勢進入新階段，整體樓價持續向上，升幅卻時大時小。上周CCL、CCL(中小型單位)及CCL Mass升幅僅 0.12%、0.48%及0.63%。



港九市區樓價表現持續突出。九龍CCL_Mass最新報182.88點，按周升1.22%，連升10周共10.40%，創該區歷史最長連升。港島CCL_Mass報192.59點，按周升0.98%，連升6周共7.81%，是2012年3月後最長連升。港九兩區齊升6周，平歷史最長齊升紀錄，上一次出現是2004年2月份。



新界東CCL_Mass報192.93點，按周升3.06%，升幅是107周最大。新界西CCL_Mass報165.11點，按周跌0.23%。四區樓價連續兩周錄得三升一跌，大市升勢持續，未來四區樓價輪翻上升。

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