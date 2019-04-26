【fb直播】A股跌勢未止　港股無運行？

內地A股跌勢未止，滬綜指周五(26日)失守3,100點關，港股期結日前好淡爭持，無咩方向，重磅股中移(00941)孤軍苦苦撐市，但該股向來被視為「藍燈籠」，係咪預告大跌市就快到？



中國人壽(02628)首季季績勝預期，新業務價值按年升28.3%，獲多間大行唱好，趁勢好追入？內銀陸續派發首季成績，周五(26日)有農業銀行(01288)放榜，下周一則有四大內銀，股民可以點部署？市場憧憬「放水」減退，內銀股係咪無運行居多？



「三桶油」齊齊向下拖低大市，剛公布首季營運數據的中國海洋石油(00883)，被中金降評級，指利好因素已反映，兼看睇淡油價，油股係咪唔好掂住？



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