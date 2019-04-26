【市後重點睇】金價見1282美元　人幣回軟

美匯指數企穩98.1，圓匯報111.6；歐元兌美元升上1.114；英鎊續守1.290。港匯反覆企7.844。在岸、離岸人民幣分別回至6.73及6.74。金價高見1,282美元，布油企74.1美元，紐油報64.86美元。道指期貨跌33點。



●市後關注點

-20:30 美國第1季實際國內生產總值(GDP)初值，個人消費支出(PCE)初值

-22:00 美國4月密歇根大學消費者信心指數終值

-周六凌晨01:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報

-周六凌晨09:30 中國3月規模以上工業企業利潤



●恒生指數全日升55點或0.19%，報29,605點，全周跌358點或1.19%。https://bit.ly/2ZCBN78



●A股快報：滬綜收跌逾1%失守3100，全周累挫5.6%。https://bit.ly/2VtK65U



●亞洲股市：日股收跌48點，晶片股下挫。https://bit.ly/2IYKfaz



●歐股開市無方向，英國富時100指數低開0.1%；法國CAC指數高開0.2%；德國DAX指數高開0.05%。



●【專家樓評】張聖典：如何解決車位不足困局？https://bit.ly/2UUG2fv



●【即市分析】

-IGG回購實撐起股價？https://bit.ly/2GHgnhr

-中國人壽股價「慢火煎魚」。https://bit.ly/2DzMrlD



●【股匯攻略】內地股市下跌拖累，國企指數點部署？https://bit.ly/2IWNX4x



●【名家貼士】李偉傑：華夏滬深三百吼位買入。https://bit.ly/2IJ3oyd



●醒醒定定！全球流動性表現異常，「摩笛」也困惑。https://bit.ly/2ZEuV9l



●《復仇者聯盟4》晒冷！迪士尼今年狂漲25%創歷史新高。



●人民幣Hibor：隔夜息升至2.51厘，CNH企6.74。



●運房局：未來3至4年一手私樓供應維持9.3萬伙

-投資者吳龍飛料未來供應續增。

-張聖典指政府人手緊絀，拖慢土地審批。



●新盤部署：將軍澳MONTARA首批折實平均呎價13990元。

-【多圖】MONTARA示範單位首度曝光。https://bit.ly/2ZCnRtu



●二手樓價指數連升11周，挑戰高位。

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