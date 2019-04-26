【中環剝花生】港股5月睇怕無運行？

恒指4月中打後走勢明顯轉弱，近日更接連失守三萬關、10天線及20天線！莫非「五窮月」魔咒提早來臨？抑或又應驗「秋官效應」？股民今次要點執倉？



內地A股同樣慘慘豬！滬綜指跌穿3,100點水平，究竟A股搞邊科?長假期後翻生機會有幾高？



另一方面，港元及聯繫匯率被唱淡！國際大鱷巴斯警告，香港聯繫匯率有崩潰危險！究竟港匯目前壓力有幾大？美匯指數近日維持強勢，創逾15個月新高，日圓、澳元等係咪有排弱？



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