【北水追蹤】買中行太保萬洲　沽吉汽騰訊融創

港股今日(周五)表現反覆，恒指收報29,605點，升55點，主板成交860億元。港股通成交額約86億元，按日減少17億元，佔主板成交額10%，南下資金錄得淨流出約300萬元人民幣。



吉利汽車(00175)繼續遭沽售，其港股通錄得淨流出約2.66億元。騰訊控股(00700)及融創中國(01918)亦分別錄得淨流出約1.39億元及1.03億元。



中資金融股表現個別，建設銀行(00939)及招商銀行(03968)之港股通分別錄得淨流出約8,857萬元及5,601萬元，而中國銀行(03988)及中國太保(02601)則分別錄得淨流入約1.44億元及7,587萬元。



此外，萬洲國際(00288)港股通再錄得淨流入1.08億元；而東陽光藥(01558)及中國鐵塔(00788)亦分別錄得淨流入約7,740萬元及6,066萬元。

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