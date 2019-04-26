港珠澳大橋旅檢大樓舖位連錄租務　呎租低至33元

政府產業署公布6宗有關大嶼山港珠澳大橋旅檢大樓的舖位租務，其中呎租最平為1樓第508號舖，面積約560方呎，以每月約1.83萬元出租，成交呎租僅約33元。



此外，該大樓亦成功吸引部分藥房、化妝品店等落戶承租。如大樓一樓第506號舖位由藥房以每月10萬元承租，面積約560方呎，呎租高達約179元。至於同一樓層第507號，面積約571方呎，獲連鎖化妝品店以每月約8.18萬元租用，呎租約144元。



同層第510號舖則獲美容行業以約5.18萬元承租，舖位面積560方呎，呎租93元。該樓層第505號舖位，面積571方呎，獲便利店以5.1萬元承租，呎租89元。

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