巴菲特或斥千億美元回購巴郡股份　預示股市再癲升？

外國傳媒報道，「股神」巴菲特接受訪問時指出，目前擁有良好前景的股票價格都太高了，不如回購自己的股票，並透露其投資旗艦巴郡未來可能會回購1,000億美元股份！他承認，很想持有極少現金，但目前極難找到合適的收購目標。



資料顯示，截至2018年，巴郡持有1,120億美元美債與現金儲備，已連續6季持有超過1,000億美元現金。



根據往績，巴菲特回購巴郡股票，往往是利好徵兆！回看巴郡在去年11月初宣布會回購股份，為6年以來首次，美股就在去年12月聖誕節見底後，本周再創新高。數據顯示，巴郡2018年合共回購13億美元的股票，單是第3季就回購了9.28億美元。



再對上一次「股神」回購巴郡股份是在2012年12月，當年理應能在市場上「執平貨」，尤其是歐債危機帶來一連串「平價」機會，但巴菲特仍然選擇回購9,475股巴郡A股，平均價13萬美元，以及回購60.6萬股巴郡B股，平均價88.76美元，合共斥資13億美元左右。



結果在2012年結束後，巴郡A股及B股至今股價累飆約1.4倍，期間標指累升92%；道指累漲94%。



換言之，無論是2012年或2018年，「股神」宣布回購後，股市都「升到你唔信」，今次會否重演？歷史自會分曉。

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