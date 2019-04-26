股東股權變動一覽

2019年04月26日 18:07
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    聯交所股權變動資料顯示，東正金融(02718)於4月18日獲瑞信集團增持688萬股，最新持股數目約1.05億股。

    中國石油股份(00857)於4月23日獲貝萊德增持224萬股，最新持股數目約19.01億股。

    冠亞商業(00104)於4月24日獲林金鳳增持458萬股，最新持股數目約4.59億股。

    利寶閣集團(01869)於4月23日獲廖少娟增持126萬股，最新持股數目約4.81億股。

    哈爾濱電氣(01133)於4月18日獲惠理集團(00806)增持170萬股，最新持股數目3,429萬股。

    國盛投資(01227)於4月25日獲張艷紅增持3,946萬股，最新持股數目8,126萬股。

    金風科技(02208)於4月23日獲施羅德增持605萬股，最新持股數目約1.01億股。

    金輪天地(01232)於4月25日獲Golden Wheel Realty Company Ltd增持90萬股，最新持股數目約6.99億股。

    中電光谷(00798)於4月25日獲黃立平增持239萬股，最新持股數目約18.13億股。

    百信國際(00574)於4月25日獲陳燕飛增持55萬股，最新持股數目約7.57億股。

    興達國際(01899)於4月23日獲劉祥增持37萬股，最新持股數目約6.29億股。

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    中國優通(06168)於4月24日被Asia United Fund減持6,600萬股，最新持股數目約2.81億股。

    永達汽車(03669)於4月23日被保誠(02378)減持31萬股，最新持股數目9,173萬股。

    中國鐵塔(00788)於4月24日被威靈頓資產管理減持1,737萬股，最新持股數目約41.92億股。

    協眾國際(03663)於4月24日被Asia United Fund減持6,760萬股，最新持股數目4,190萬股。

    揚科集團(01460)於4月18日被Biz Cloud Ltd減持3,300萬股，最新持股數目約18.49億股。

    海通證券(06837)於4月23日被貝萊德減持568萬股，最新持股數目約2.01億股。

    深圳國際(00152)於4月18日被好萊企業控股減持219萬股，最新持股數目約1.67億股。

    金衛醫療(00801)於4月23日被Atlantis Capital Holdings Ltd減持111萬股，最新持股數目約3.2億股。

    領展房產基金(00823)於4月23日被貝萊德減持33萬股，最新持股數目約1.89億股。

    中國資源交通(00269)於4月25日被馮浚榜減持650萬股，最新持股數目約7.79億股。

    順豪物業(00219)於4月25日獲鄭啓文增持2萬股，最新持股數目約3.67億股。
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