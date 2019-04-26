聯交所股權變動資料顯示，東正金融(02718)於4月18日獲瑞信集團增持688萬股，最新持股數目約1.05億股。



中國石油股份(00857)於4月23日獲貝萊德增持224萬股，最新持股數目約19.01億股。



冠亞商業(00104)於4月24日獲林金鳳增持458萬股，最新持股數目約4.59億股。



利寶閣集團(01869)於4月23日獲廖少娟增持126萬股，最新持股數目約4.81億股。



哈爾濱電氣(01133)於4月18日獲惠理集團(00806)增持170萬股，最新持股數目3,429萬股。



國盛投資(01227)於4月25日獲張艷紅增持3,946萬股，最新持股數目8,126萬股。



金風科技(02208)於4月23日獲施羅德增持605萬股，最新持股數目約1.01億股。



金輪天地(01232)於4月25日獲Golden Wheel Realty Company Ltd增持90萬股，最新持股數目約6.99億股。



中電光谷(00798)於4月25日獲黃立平增持239萬股，最新持股數目約18.13億股。



百信國際(00574)於4月25日獲陳燕飛增持55萬股，最新持股數目約7.57億股。



興達國際(01899)於4月23日獲劉祥增持37萬股，最新持股數目約6.29億股。



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中國優通(06168)於4月24日被Asia United Fund減持6,600萬股，最新持股數目約2.81億股。



永達汽車(03669)於4月23日被保誠(02378)減持31萬股，最新持股數目9,173萬股。



中國鐵塔(00788)於4月24日被威靈頓資產管理減持1,737萬股，最新持股數目約41.92億股。



協眾國際(03663)於4月24日被Asia United Fund減持6,760萬股，最新持股數目4,190萬股。



揚科集團(01460)於4月18日被Biz Cloud Ltd減持3,300萬股，最新持股數目約18.49億股。



海通證券(06837)於4月23日被貝萊德減持568萬股，最新持股數目約2.01億股。



深圳國際(00152)於4月18日被好萊企業控股減持219萬股，最新持股數目約1.67億股。



金衛醫療(00801)於4月23日被Atlantis Capital Holdings Ltd減持111萬股，最新持股數目約3.2億股。



領展房產基金(00823)於4月23日被貝萊德減持33萬股，最新持股數目約1.89億股。



中國資源交通(00269)於4月25日被馮浚榜減持650萬股，最新持股數目約7.79億股。



順豪物業(00219)於4月25日獲鄭啓文增持2萬股，最新持股數目約3.67億股。

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