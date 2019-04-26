遊韓注意！韓圜續創近兩年半低位　每港元能兌148

南韓周四(4月25日)公布，首季國內生產總值(GDP)按季衰退0.3%，與市場預期增長0.3%大相逕庭，並為2008年第4季金融海嘯以來最差，當年南韓GDP大幅收縮3.3%。上季經濟奇差主因是出口及投資同時下滑。



受經濟不景氣及美元強勢拖累，今年表現為亞洲區最差貨幣的韓圜周五(4月26日)繼續下滑，兌每美元低見1,162韓圜，為2017年1月以來最低；即港元兌韓圜高見148.12水平。



早前有分析指，從若「圖表」來看，由於美元兌韓圜升穿了1,150的重要心理關口，意味韓圜短期內都難以大幅轉強。

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