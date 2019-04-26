報告：6大內銀去年淨利潤增近半成　不良貸下降

羅兵咸永道最新公布，2018年度內地銀行業回顧及展望報告顯示，截至去年底止，6間大型商業銀行的淨利潤按年增長4.71%，至1.08萬億元人民幣。6大行包括工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、農業銀行(01288)、中國銀行(03988)、交通銀行(03328)及郵儲銀行(01658)。



羅兵咸永道中國金融服務主管合夥人梁國威指，去年央行利用定向降準，及中期借貸便利等工具，適時增加中長期流動性，流動性保持合理充裕，助銀行提升淨利差及淨息差表現，成為推動盈利增長的主因。



報告顯示，去年內地銀行的淨息差回升，大型銀行已連續兩年改善。梁國威認為，今年內地銀行淨息差及淨利差表現可望持平，甚至改善。



去年內地銀行信貸投放更加側重零售業務，羅兵咸永道香港金融服務部合夥人潘德昌指，零售貸款的利率普遍高於企業貸款，亦有助改善去年淨息差表現。



資產質素方面，去年大型商業銀行透過市場化債轉股及傳統核銷等方式，化解不良貸款，令整體不良貸款率輕微下降至1.45%。不過由於去年銀行將大量逾期90日以上的貸款納為不良貸款，以至大部分股份制銀行的不良貸款額及不良貸款率雙雙向上。去年股份制銀行的不貸款率為1.66%，而城農商行則升至1.54%。



內地近年積極鼓勵銀行加大對中小微企的貸款支持，羅兵咸永道香港金融服務部合夥人譚文傑指，去年大型銀行信貸投放加大，並側重對小微及民營企業加配信貸金融資源，預計相關趨勢將於短期內持續。



受去年新金融工具準則IFRS9生效影響，期內六大行撥備覆蓋率按年大升31.35個百分點，至207.84%。譚文傑認為在IFRS9下，銀行需為未來可能出現的風險撥備，並考慮各項經濟數據等，有利銀行作更合適的撥備。他又建議，銀行建立有效的內部風險管控，以適應新準則影響。



去年大型銀行的資本充足普遍上揚。潘德昌指預計，隨着資本監管趨向嚴格，未來上市銀行將加快補充資本。



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