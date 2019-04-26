【遊日注意】大鱷做嘢！未來10日Yen價恐突飆

外國傳媒報道，日本為紀念新「天皇」繼位，由周六起(4月27日)至5月6日，將會全國放假十天，「大鱷」及散戶亦已為這10天日圓匯價或大幅波動作好部署，結論是：有機會狂飆！



日本散戶投資者已將日圓兌美元的淨好倉(即睇日圓會升)推至逼近紀錄新高水平。東京金融交易所數據顯示，截至4月23日，保證金交易者持有的日圓淨好倉達到208,613手，合約價值高達20.9億美元。



這些淨好倉數量幾乎是今年1月3日，外匯市場「閃崩」前一天113,097手的兩倍。回看1月3日外匯「閃崩」，多國貨幣均大幅波動，其中，美元兌日圓在短短幾分鐘內急跌近4%，創近10年最大跌幅(即日圓狂升)；澳元兌美元則暴跌逾4%，最少為兩年半最大跌幅，並創近十年新低。事後市場解釋，「閃崩」主因是交投清淡，加上當時是流動性最少的時刻，波動很容易就被放大。



事實上，歷史也顯示，在過去10個日本「黃金周假期」中，日圓兌美元有6次轉強，3次賭值，2010年那次則變動不大。換言之，今次長假期是絕對有機會「突然抽升」。



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