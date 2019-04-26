你想Dream Home：孝順仔悟出換樓賺錢方程式

正所謂「莫欺少年窮」，今期《你想Dream Home》的主角是孝順仔Don，他不怕捱亦不怕輸，年僅24歲便開始買樓收租，及後樓換樓套現，成功賺到第一桶金。其後與拍檔合作創業，開拓汽車美容市場，現時擁有三層物業也沒有忘記飲水思源，以每月高達五位數字的家用回饋父母。



Don自小與家人及親戚一家七口同住大圍公屋，小學時期搬到居屋居住，家庭和諧令他深感家的重要。他於17歲便開始打工，曾經從事餐飲、地產、銀行及傳媒行業。



他說「窮就儲到錢」，第一份工是超市倉務員，公司在家附近，於是行路返工省卻交通費，當年月薪5,000元，扣除家用及日常開支各1,000元後，其餘全數作儲蓄。他坦言，唯一的興趣是「揸車」，但直至投身物業管理行業，加薪至1萬餘元，才敢買二手車。



工作了7年的Don，儲蓄約10萬元。24歲時覺得將來自己會成家立室，所以便膽粗粗買入粉嶺私人屋苑。當時是2008年金融海嘯後，該單位成交價約120萬元，承做九成半按揭，首期只需6萬元。不過，他選擇以每月約6,000元租出單位，補回約4,000元的差額便夠供樓。



半年後，代理說有人願意出價約160萬元購買單位，即獲利約40萬元。他頓然覺得「賺錢好容易」，亦學懂用資金買資產，才能滾出更多資金的道理。



翌年他便斥資約220萬元買入馬鞍山中心，單位可望到少許海景，加上肯花錢裝修，故當時以屋苑租金新高價9,500元租出，幾乎抵銷約1萬元的供樓開支。半年後轉手，再賺40萬元。兩年之後，於自由市場以約200萬元買入馬鞍山居屋全海景單位，一年之後以300萬元易手，獲利約100萬元。



2013年他與拍檔引入韓國汽車鍍膜技術，順利開設汽車美容公司，創業一年即回本，兩人各賺取逾100萬元。Don亦於2016年以390餘萬元買入深水埗新盤收租，首期連同印花稅及律師費等，需約100萬元。翌年，他斥約800萬元買入馬鞍山私人屋苑自住，首期約320萬元。去年再度入市，斥逾1,000萬元拍板買入馬鞍山新盤雲海，現時合共持有三層物業。



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