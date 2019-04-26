夠膽去平玩一轉嗎？呢個國家貨幣又創新低

外國傳媒報道，美元近日明顯轉強，新興市場貨幣難免受到重創，除了土耳其里拉跌到去年10月以來新低外，阿根廷更在政局不明朗、通脹飆升，以及經濟萎縮下，該國貨幣披索兌美元繼周三(4月24日)暴跌3.4%後，周四(4月25日)更一度狂瀉5.6%，接連創下歷史新低，周五則暫未開市。



阿根廷披索兌每美元在周四收報46.53，創史上最低，即港元兌阿根廷披索高見5.74水平。該國貨幣順理成章為今年以來全球表現最差的貨幣。



阿根廷作為南美第3大經濟體，惟經濟情況相當差。目前央行指標利率高達66厘，年度化通脹逾50%。在2018年第4季，經濟收縮逾6%，官方上月數據更顯示，貧窮率升至32%。



由於貨幣貶值造成惡性通脹、政府實施緊縮政策，以及貧窮人口上升，令現任阿根廷總統馬克里(Mauricio Macri)民望近月插水，嚴重影響10月27日大選選情。



以目前狀況來看，民眾根本無可能在10月前能提高購買力，對主張民粹主義的前總統費南德茲(Cristina Fernandez)有利。在最新民調中，她的支持度與馬克里不相伯仲，一旦前者再次成為總統，將令阿根廷求助國際貨幣基金組織(IMF)的努力功虧一簣，屆時後果難以估計。



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