惠理謝清海：倘中美最終冇協議　恒指將冧逾2千點

惠理集團(00806)聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海稱，困擾市場多時的中美貿易戰很大機會將於6月達成協議。不過，目前港股大多數已反映貿談成功的預期，若中美無法如期達成協議，預期恒生指數將跌2,000點以上。



他指，對中國市場前景由一年前的審慎，轉為樂觀，主要是在貿易戰及經濟放緩的憂慮下，中國今年首季GDP表現卻有驚喜，錄得6.2%增長，估計中國今年GDP增長或達6.5%貼近政府目標上限，但認為目前中國經濟未有過熱跡象，相信內地政府仍會適時推出刺激政策。



近期外資持續流出A股，謝氏認為，今年A股為全球表現最好的市場，相信現時只是獲利回吐(profit taking)。他指，人民幣貶值往往是觸發全球資金流走的主因，但今年人民幣兌美元已升值逾2%。



聯席主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺稱，長遠對A股樂觀，理由是目前A股市場外資持股比例僅得3.5%，隨着中國持續開放市場及A股被納入國際指數，外資持股量料會逐漸增加。加上，目前部分A股如白酒及家電等板塊的估值，仍低於全球水平。謝清海補充指，預期今年中國企業盈利增長約19%，盈利上升可望支持A股估值上調。



該集團看好三大中資股板塊，包括醫藥業，尤其是從事創新藥及生物製藥等藥企；其次為教育板塊，偏好主營民辦大學及技能學校，以及消費升值板塊，並以互聯網相關公司為主。

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