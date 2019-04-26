丁蟹效應下周殺到　周日呢度大選為冧市掀起序幕？

自從鄭少秋於1992年飾演《大時代》丁蟹角色，播出後適逢港股大冧市，被視為「丁蟹效應」後，他每每有新劇上演、甚至僅重播，港股都會聞風色變。若效應持續，今年4月29日(下周一)至6月7日，新劇《詭探前傳》就會播出，是否意味着股市「五窮月」躲不過？剛巧遇上周日(4月28日)西班牙大選。



西班牙將於周日舉行大選，為4年以來第3次，令人憂慮的是，目前執政的工人社會黨在民意調查中，僅輕弱領先中間偏右的人民黨，市場人士擔心有機會成為金融市場轉跌的導火線。



今次大選是由於在加泰羅尼亞分離派、中間偏右及保守派議員聯手下，早前拒絕了政府2019年的財政預算案，令首相桑切斯不得不舉行大選，投票結果或出人意料，恐將對歐洲政治格局產生更廣泛的影響。



有分析擔心，無論結果如何，新政府都會面臨財赤和歐盟限制支出的「雙重壓力」。再者，該國仍未解決民族主義情緒高漲，以及加泰羅尼亞支持獨立的政黨推動另一場公投的問題。



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