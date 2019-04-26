【新盤追擊】日出康城MONTARA升值潛力有幾勁？

提起日出康城，你或許最快會聯想到無敵大海景，但這一區的優勢又豈止這麼少！隨着未來有大型商場落成，將軍澳跨灣連接路以及將軍澳至藍田隧道陸續通車，這一區將會變天，升值潛力不容忽視。



想抓緊日出康城發展機遇，不妨放眼區內新盤MONTARA，項目提供616伙，戶型多元化，由1房至3房間隔都有。



MONTARA比起日出康城其他期數項目更具優勢，它是區內大型購物商場「THE LOHAS康城」的上蓋項目，屆時住戶日常生活所需以至消閒娛樂，落到樓下便統統滿足得到。樓盤附近的交通亦相當便利，MONTARA距離港鐵站只是5分鐘步程。想知道MONTARA更多賣點，立即去片！



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