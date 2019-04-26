中國經濟穩定了？首季就業狀況4年最差

外國傳媒報道，中國今年首3個月經濟增長達6.4%，好過市場預期，但勞工市場狀況則為2015年以來最差，主因是企業對工人的需求減少，以及待業人士數量驟增。



網上求職網站Zhaopin.com發布的數據顯示，今年首3個月中國職位空缺與求職者的比例跌至1.68，大幅低於去年第4季的2.38及去年首季的1.91，為2015年初有紀錄以來最低。與去年第4季相比，職位空缺大跌7.6%，而求職人數則大升31%。



以行業劃分的話，科技行業招聘量已由首位大跌至第5位，中介服務、教育、藥品，以及保險行業則分別排名首四位。



更甚的是，目前若想在中國大城市工作，職位已「爭崩頭」，大約每兩名工人爭奪一個職位，即每份工作與每名工人的比例約0.51，較去年首季的0.71大幅下跌。Zhaopin更預期，最差的情況仍未出現，今年次季求職市場恐更趨緊張。



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