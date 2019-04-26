新盤UPDATES：將軍澳項目低價搶客　瑧樺首批超購

一手樓市氣氛熱鬧，個別發展商為求搶客，更不惜低價開盤作招徠，業界料二手市場將進一步被凍結。



●將軍澳MONTARA首批折實平均呎價13990元

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA，首張價單推出124伙，全部位於2座，包括一房至三房及特色戶，82%為一、兩房戶，整體實用面積368至775方呎。最高折扣21.5%，折實平均呎價13,990元，最低呎價12,555元起，入場費529.5萬元起。明日起開放示範單位予公眾參觀。



●【多圖】MONTARA示範單位首度曝光

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MONTARA，首度開放示範單位予傳媒參觀，其中兩房連裝修單位參照第2B座38樓C室搭建，實用面積450方呎，大廳連接面積22方呎露台，廚房以開放式設計。至於根據2A座38樓A室打造的三房戶，實用面積815方呎，大廳設有26方呎露台，廚房內設有儲物室。



●MONTARA樓書上網 料今日開價

各區大型新盤爭相推出搶客。據一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下將軍澳日出康城MONTARA，樓書已剛上網，發展商今日(26日)料將公布開價，並隨即開放示範單位予Club Wheelock會員優先參觀，有機會下月初開售。



●陳永傑料MONTARA凍結將軍澳二手成交

中原陳永傑表示，將軍澳MONTARA開價比預期低很多，比同區新盤市價低逾一成，加上主力提供細單位，市場需求大，5月料可沽清。而本月料一手成交量達2,200宗，下月有機會升至3,000宗。是次低價開盤對二手會有影響，料同區二手成交量將會凍結。



●布少明料MONTARA投資者比例達40%

美聯布少明稱，近期將軍澳日出康LP6成交呎價約1.6萬至1.8萬元，是次MONTARA開價非常吸引，項目日後呎租料達40至45元，回報率料達3厘多，估計約4成入票投資者，加推具加價空間。下月一手成交量料達2,500至2,800宗。



●梁志堅：地建會已向港府反映空置稅意見

身兼地產建設商會執委會主席的梁志堅指出，空置稅仍等待政府落實，大致已向當局反映意見，商會今日開會，亦有商討豪宅定義等，原則已有共識，但仍待全體會員一同落實。



●瑧樺收逾130票 首批單位已錄超購

新世界發展(00017)旗下何文田瑧樺，昨天(25日)公布首張價單推出88伙後，今日下午2時起，正式開放示範單位予公眾參觀，同時接受網上認購登記，市場反應踴躍，售樓處外不時出現排隊睇樓人龍，場面熱鬧。消息透露，截至晚上8時，項目暫錄逾130張入票，首批單位已錄超額認購。



●一組買家斥逾億元連購明寓2伙 呎價3.9萬

佳明集團控股(01271)營業及市務總監顏景鳳表示，旗下何文田明寓再錄成交，一組買家斥資逾億元連購全層2伙單位，該兩單位分別為8樓A室及B室，三房雙套設計，A室實用面積1,310方呎，B室實用面積1,304方呎，成交價分別為5,109萬元及5,085.6萬元，是次成交呎價均為39,000元。

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