【產經專題】四股首掛三潛水　股民要「睇定啲」？

受中港兩地股市調整拖累，本周內掛牌的4隻新股，首日股價表現幾乎全部「潛水」。當中以周五(26日)上市、今年至今的「集資王」內地券商申萬宏源集團(06806)表現最差，收跌近12%。有分析指，新股市場未見回暖迹象，建議投資者宜「睇定啲先」。



申萬宏源雖然以集資近91億元膺年初至今的「集資王」，開市穩守3.63元的招股價，但略升至3.64元後便下跌，更曾一度「深潛」跌14.6%，最終收報3.2元，較招股價勁跌11.85%。以每手800股計，拖累投資者帳蝕344元，成為今周掛牌新股中表現最差兼最蝕錢股份。申萬宏源A股(000166.SZ)亦收跌0.56%。



申萬宏源董事長儲曉明在今早上市儀式上表示，香港市場仍需要時間認識內地券商，認為中國證券行業處於發展「拐點」，預料行業未來有更好發展。



同於周五首掛的貼身衣物製造商博尼國際(01906)，雖然公開發售錄得超額認購近95倍，但收市僅險守招股價，收報0.58元，以首日沒有升跌的成績，已成為今周首日表現最佳新股。



新股股價低處未算低。今周四(25日)上市的新加坡傢俬供應商設計都會(01545)更連跌兩日。縱然該公司受投資者歡迎，公開發售部分超購近60倍，要抽90手才穩中一手，但首掛當日仍收跌10%，周五更創上市後盤中新低0.217元，收報0.22元，較招股價0.3元累跌26.67%。假設投資者在上市時認購，一手1萬股帳面累蝕800元。



周二(23日)上市的澳門承建商偉鴻集團(03321)首日收跌0.71%，周五則報1.5元，累升7.14%，帶挈投資者轉賺250元。



耀才證券行政總裁許繹彬表示，新股向來是「食飽飯再買包食」的選擇，而近日受內地長假期影響，北水流出，大市日成交量低於1,000億元，新股自然「無運行」。在大市欠缺方向、新股孖展息率較貴，以及缺乏明星新股的情況下，目前未見新股氣氛有回暖迹象。



他補充，現時新股孖展息率普遍均處2厘以上，雖然與2017年尾時的孖展息率相若，但現時新股市場氣氛不如以往熱烈，部分客戶即使認購新股，都以現金認購，建議投資者宜先持觀望態度。

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