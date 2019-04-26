夜市UPDATES：業績失色美股偏軟　港夜期高水

投資者正在權衡美國一季度GDP數據與企業季報，美股早段變動不大，道指報26,410點，跌51點；標指報2,922點，跌3點；納指報8,079點，跌38點。



港股期指夜市從日內高位回落，現報29,621點，升43點，高水16點。



美國首季國內生產總值(GDP)有驚喜，按年大幅增長3.2%，遠好過市場預期的2.5%，為2013年以來首次出現首季經濟增長逾3%。



這表明美國聯儲局今年沒有任何理由如一些交易員預期的那樣降低利率，目前經濟強勁、通脹率低，討論預防性降息為時尚早。



個股方面，亞馬遜升幅縮至不足1%，此前高盛、瑞信大幅上調亞馬遜目標價——前者將目標價從2,100美元提高到2,400美元，後者則從2,100美元提高到2,200美元。



福特汽車升近1成，該公司一季度盈利和營收均超預期。



埃克森美孚石油2019財年第一季度歸屬於埃克森美孚石油公司的淨利潤為23.5億美元，不及預期的37.08億美元，股價跌2.25%。



歐洲股市三大指數各別發展，英股跌0.24%；法股無升跌；德股升0.1%。



【21:30】儘管美國首季經濟強勁增長，但個別企業業績失色，美股開市早段偏軟，道指跌39點，至26,422點；納指跌25點，至8,093點；標指跌1點，至2,924點。



埃克森美孚首季純利按年大跌49%至23.5億美元，或每股55美仙，遜市場預期，股價早段跌2.35%至80.28美元。



英特爾首季純利按年跌11%至39.7億美元，收入大致持平，期內來自數據中心晶片業務的收入7年來首跌，該公司並下調今年盈利和收入預測。英特爾股價早段挫8.23%至52.87美元。



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