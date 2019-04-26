大行話嘅！冷氣機產量睇到經濟走向

雖然中美貿易協議暫時仍未有定案，成為中國經濟的不明朗因素。不過，中國統計局上周三(17日)公布，首季國內生產總值(GDP)按年增長6.4%，高於預期，部分分析師更上調今年經濟增長預測。外媒引述大行花旗報告指出，有數據顯示大型家電產量快速增長，更稱此為中國經濟向好的現象之一。



Wind及花旗研究數據顯示，今年第1季度內地「必需消費品」的總產量按年增加了3%；相對去年第3及第4季均錄得5%的按年跌幅。當中，今年首季冷氣機產量按年增長8%、洗衣機增長4%；至於雪櫃產量則下降4%，但仍比2018年下降15%顯著改善。



該行續稱，上述家電產量上升，即預示製造所需的金屬需求增加；而內地下調電子電器設備等大部分日用消費品稅率等措施，或可成為消費復甦的關鍵催化劑。

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