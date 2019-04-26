樓價UPDATES：超快手！荃灣中心單位放盤即日沽出

二手市況旺，荃灣中心有單位放盤即日火速獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣康華大廈2座低層D室兩房戶，實用面積約295方呎，以約573萬元易手，實用呎價約19,424元。買家為同區上車客，見單位樓價合預算，故購入作自住。



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九龍區



●長沙灣碧海藍天本月錄8宗租賃成交，近日5座中層F室，實用面積496方呎，屬兩房間隔，以2.1萬元租出，實用呎租約42.3元。



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新界區



●火炭居屋穗禾苑F座低層02室，實用面積550方呎，以兩房間隔，座向東北望河景。單位原開價580萬元，放盤7個月，累減33萬元或5.7%，獲外區換樓人士以547萬元承接，實用呎價9,945元，屬市價水平。原業主於2014年7月購入上址，持貨近5年，帳面獲利187萬元。



●荃灣中心3座中層B室，實用面積約380方呎，原業主開價520萬元放盤，即日便吸引外區上車客睇樓，並火速在零議價下承接單位，實用呎價約13,684元。上址為原業主於2014年3月以約298萬元購入，期內升值約74.5%。



●大圍瑞峰花園連環錄成交，屋苑3座高層A室，以三房包括套房及連工人套房設計，實用面積約1,592方呎，以2,050萬元易手，實用呎價約12,877元，單位32年升值近10.5倍。另一宗成交為4座中層B室，實用面積約1,521方呎，以2,320萬元售出，實用呎價約15,253元。



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