建發國際與龍海市政府旗下國有企業組合營公司

建發國際集團(01908)公布，旗下全資附屬公司怡家園物業與及福建省龍海市市政府旗下的國有企業龍海月港成立合營公司，註冊資本為200萬人民幣，雙方將各持有合營公司50%權益。



合營公司主要從事物業管理服務等業務，將負責管理三座公園及一個停車場；龍海月港旗下在建及待建項目，以及其未來開發建設的旅遊投資、房地產開發、市政公共等項目，另亦可承接龍海市市政府託管的行政辦公等項目。



公司指，成立及運營合營公司有利發揮雙方優勢及整合資源，亦可有利怡家園物業擴大物管規模，提升公司物管分部業績及品牌知名度。



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