五十步笑百步！特朗普話自己「年輕有活力」

外國傳媒報道，美國總統特朗普能否在2020年競逐連任時勝出，將是金融市場的關鍵，目前普遍認為，一旦特朗普連任失敗，股市將會受壓。



較早前被華爾街形容為特朗普「唯一對手」的美國前副總統拜登正式宣布參選，特朗普隨即嘲笑他年紀大，並以「一個年輕，充滿活力的人」來形容自己。



事實上，特朗普今年亦已72歲，與目前76歲的拜登可謂「五十步笑百步」。不過，若拜登真的當選，在2021年就任時確實已年屆78歲，將打破前總統列根的77歲紀錄。



就此，特朗普打趣地說：「我認為我感覺像是一位年輕人，十分年輕。真不敢相信我是最年輕、充滿活力的人。我看着拜登，不認識他，永不會說任何人太老，因為他們令到我覺得自己太年輕，無論是年紀及體力。」



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