88歲巴菲特養生之道：一周三餐老麥冇有怕！

年齡絕對唔係人生障礙！今年88歲嘅股神巴菲特仍然好有活力，佢接受外媒訪問時形容，家陣每日都好似度假，想去邊就去邊，佢覺得自己比起世界上任何一個88歲嘅長者，生活得更有樂趣。



巴菲特呢個老頑童咁精力旺盛，以為佢飲食清淡保持健康？咁閣下就錯喇。股神每星期至少食三次老麥，吔麥樂雞，每日仲起碼飲5罐可樂，飲食都係多鹽少菜。雖然佢家陣要戴助聽器，放棄埋晚間駕駛，但佢接受外媒訪問歷時3粒鐘，體力完全冇問題，連水都冇飲過！



股神仲唔會為死亡煩惱，咁老都仲好有活力。股神話：「因為我熱愛我做嘅事情，鍾意同我一齊做嘢嘅人。我返工嗰度有25個人，我哋會拉大隊去睇棒球比賽。佢哋努力令我嘅生活變得美好，所以我都努力令佢哋嘅生活都更美好。」



咁難得訪問股神，傳媒梗係請教佢投資啦，假設巴郡同標普500指數，細路仔啱投資邊個多啲？股神毫不猶豫答：「我認為最終回報將會非常接近。」不過股神補番句，如果你囝囝成為巴郡股東，佢會學到多啲嘢！



睇番過去十年，用1美元買入巴郡嘅回報為2.4美元，但同期買入標普500指數基金就有3.2美元。阿股神，標普跑贏你喎，仲叫細路入股！



佢就乘機呻係因為巴郡家陣資產規模好高，自然做法就係減啲，好多公司都咁做，賣產仲可提高收益添。但巴郡唔打算賣產，因為巴郡鍾意自己擁有嘅資產，鍾意管理資產嘅人，呢啲就叫做夥伴關係。See，講投資竟然唔係一味講錢，股神幾咁型！

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