財經評論：增加供應無寸進　樓價離地遺禍深

今年首季香港樓價止跌回升，且愈戰愈勇，部分原因是私樓供應量不足。歸根究柢，房屋是市民的必需品，但是，港府無法在開拓土地供應方面作出突破，只管叫市民畫餅充飢，難怪樓價只會愈來愈離地，致使香港市民住屋苦中苦，百業經營難上難！



運輸及房屋局數據顯示，截至3月底止，香港未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應量，繼續維持在9.3萬伙水平，跟對上一季相同，即樓市新增供應毫無改善。再看第一季私樓落成量僅得1,000伙，按年減少16%，按季更大減近九成，並創2015年首季後新低；而施工量則為2,300伙，按年減少近六成。根據這些數字，不難理解為何樓價易升難跌。



政府推出一手樓空置稅之意已決，發展商或因此放慢發展步伐，間接激化私樓供應短缺問題，苦了那些心急上車市民，隨時要捱貴樓。地產代理公布最新的二手樓價指數，連續上升11周，按周升達1.56%，乃去年3月以來的最大增幅。依照目前的升勢推斷，大概到年中，二手樓價便可再創歷史新高。



事實上，港府將公私營房屋比例由「六四比」調整為「七三比」，已為私樓供應減少埋下伏線。政策原意是嘗試倣效新加坡，將公營和私營樓市分開，盡量減低高價私樓對市民住屋的影響，可問題是港府畫虎不成，沒有設法及時大量增加公營房屋供應，最終不但未能緩解市民置業之苦，更令樓價升得更快。



房屋政策失敗，迫使市民將貨就價，愈買愈細、愈住愈遠。中小型單位買不起，就買納米樓；納米樓都買不起，輪候公屋又要鬥長命，只得去住劏房，住屋環境愈來愈差。香港新股集資額稱冠、自詡為區內經濟發展領頭羊，甚麼全球最自由經濟等銜頭，卻連市民基本住屋需求也無法應付，一大堆虛名又有何用？



一手樓空置稅究竟會加快新盤推售步伐，抑或會造成反效果，令短期供應不足問題更嚴峻，目前尚有待觀察。但諸如此類的政策「爛招」，往往到最後都是一場空，皆因房屋供需失衡問題依舊存在。在低息環境持續下，高樓價問題只會愈演愈烈，可資產泡沫的程度往往與泡沫爆破後的殺傷力成正比，後果不敢想像。



事有必至，理有固然。港府長期無法做好有效資源配置，既沒有能力主導土地的開發，亦沒有作出合適的規劃作應對，變相是高樓價的推手。這個困局打不破，香港經濟前景何在？

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