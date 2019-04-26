帶挈埋美股！《復仇者聯盟4》票房又創紀錄

外國傳媒報道，漫威(Marvel)終極晒冷電影《復仇者聯盟4：終局之戰》(Avengers：Endgame)繼續破紀錄，帶挈道指成分股之一的迪士尼股價周五(4月26日)再創新高，強見139.85美元，升1.9%，亦令道指上揚。



該電影於周四(4月25日)晚上的美國預演中獲得6,000萬美元，超過了《星球大戰：原力覺醒》的5,700萬美元舊紀錄，創下歷史新一頁。該片於國際上演首兩天，票房已達3.05億美元。



目前業界預期，單在美國，該片票房料達2.6億至2.85億美元，若預測正確，將會超越《復仇者聯盟3：無限之戰》的2.576億美元舊紀錄，創下美國新歷史。至於全球，分析員料開畫票房介乎7.5億至9.5億美元，或許會成為票房最快達10億美元的電影。

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