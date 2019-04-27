歐股收市個別發展　嘉能可挫逾3%

歐股收市個別發展。英國富時100指數收報7,428點，跌5點或0.08%；法國CAC指數收報5,569點，升11點或0.21%；德國DAX指數收報12,315點，升32點或0.27%。



蘇格蘭皇家銀行(RBS)第1季度稅前運營利潤10.1億英鎊，市場預期9億英鎊；股價收挫4%。



嘉能可跌3.3%。繼美國司法部後，公司公告美國商品期貨交易委員會(CFTC)正調查其是否違反了商品交易法以及其他法規。



德意志銀行首季盈利2.01億歐元，按年增67%，期內收入63.5億歐元，按年跌8.9%；公司削減全年收入目標。股價全日下挫1.85%。



另外，德銀和德國商業銀行終止合併談判。德商行升逾3%。

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